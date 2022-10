Ginevra ed Elettra, qualcosa è cambiato tra le due: le novità dopo il litigio

Due anni fa Alfonso Signorini voleva Ginevra Lamborghini al GF Vip 5, ma la trattativa è saltata quando la ragazza ha chiesto di includere nel contratto una sua richiesta singolare. La Lamborghini infatti non voleva parlare della sua famiglia e in particolar modo del litigio con sua sorella Elettra. Ovviamente il conduttore non ha accettato e l’ingresso di Ginevra è sfumato. La gieffina poi ha cambiato idea e infatti quest’anno ha varcato la porta rossa e non si è fatta problemi a parlare della rottura con Elettra, con cui non parla da tre anni. La cantante di Pem Pem ha addirittura mandato due diffide alla sorella maggiore, ma nelle ultime due settimane qualcosa sembra essere cambiato.

Ginevra e il rapporto con Elettra Lamborghini dopo la squalifica dal GF Vip.

Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto a Ginevra se avesse visto o sentito Elettra nelle ultime settimane. L’ex concorrente ha detto di non aver ancora incontrato la sorella minore, ma ha poi aggiunto di avere buoni presentimenti: “No non ci siamo ancora viste o sentite. C’è un punto… ho un sentore, una sensazione che qualcosa stia andando tutto verso. Le cose si stanno sistemando. Piano, piano, piano, però per me è già tanto così sono sincera“.

Una rivelazione simile la Lamborghini senior l’aveva fatta anche a Casa Chi: “Non è vero che mia sorella ha festeggiato la mia squalifica. E lo dico perché lo so. Non ha esultato e qualcuno della mia famiglia mi ha riferito che lei ha espresso vicinanza nel momento della mia eliminazione. Diciamo quindi che c’è uno spiraglio adesso. Da qui si può iniziare a lavorare per ricucire tutto. Non tutti i mali vengono per nuocere e sono felice. In questa brutta storia c’è un lato positivo. Da qui si può partire per ricostruire qualcosa e adesso vedremo“.

Se il mondo fosse un luogo giusto, Ginevra ed Elettra si sarebbero già confrontate nelle giuste sedi…