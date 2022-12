Ginevra e Antonino si fidanzeranno fuori dal Grande Fratello Vip? Le loro risposte

Ginevra e Antonino hanno convissuto al Grande Fratello Vip per due settimane oltre due mesi fa, eppure i due continuano a cercarsi. Anche i fan della coppia, i #GINTONIC, continuano a supportarli e neanche l’avvicinamento di Antonino a Giaele e Oriana li ha fatti desistere.

Proprio di recente Ginevra e Antonino hanno di nuovo parlato di loro. Il bel parrucchiere ha dichiarato che lei – fra tutte quelle che ha frequentato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip – è la sua preferita:

“Con Ginevra era diverso, lei era quella più affine tra tutte, ma non c’è stato il tempo per capire. […] Io credo che se fossimo stati io e lei qui due mesi venivano giù gli elicotteri, altri che striscioni degli aerei. Io voglio ringraziare tutta la gente che mi vuole fidanzato con Ginevra”.

Mentre lei un po’ frenato parlando solo di amicizia. Ai microfoni di Non Succederà Più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha infatti dichiarato di star tutt’ora frequentando il fidanzato ‘Scucugnu‘.

“Una storia con Antonino fuori dal GF Vip? Penso che lui abbia bisogno di trovare un po’ quello che vuole” – le parole di Ginevra riprese da IsaeChia.it – “Lo vedo confuso il ragazzo. Onestamente no, nel senso non credo che ci siano ad oggi i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Penso che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello Vip. Io sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”.