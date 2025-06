Ginecologia: Screening Sempre Più Precoci con Savarese

Grazie a un semplice prelievo di sangue, oggi è possibile rilevare fino a mille malattie genetiche, rivoluzionando la diagnosi prenatale. Le nuove tecnologie consentono una mappatura più ampia delle patologie ereditarie, come fibrosi cistica e malattie metaboliche. Giovanni Savarese, direttore del settore genetica del Centro Ames, ha evidenziato l’importanza di screening precoci e accurati per consentire interventi tempestivi. L’obiettivo di questi test è fornire strumenti utili, non orientare verso decisioni drastiche come l’interruzione della gravidanza, ma permettere trattamenti quando possibile.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com