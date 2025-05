Gina Monaco, scomparsa da Ceglie Messapica: trovata morta vicino casa dopo un mese

È un drammatico epilogo per la vicenda di Gina Monaco, una donna di 60 anni scomparsa a Ceglie Messapica (Brindisi) il 6 aprile. Il suo cadavere è stato rinvenuto in un boschetto in contrada Moretto, a breve distanza dal luogo in cui era stata ripresa da una videocamera di sorveglianza. Le immagini mostrano Gina mentre si allontana da casa a passo veloce, stringendo un sacchetto di medicinali, probabilmente per smaltirli. In quel momento, il marito si trovava a smaltire materiali con un operaio.

Gina indossava gli stessi abiti del giorno della scomparsa. Le autorità, tra cui vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute per le indagini, ma mantengono il riserbo sulla causa della morte. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire eventuali segni di violenza. Non ci sono elementi che suggeriscano un allontanamento volontario, dato l’assenza di messaggi o biglietti.

Le ricerche, dopo la denuncia di scomparsa, si erano concentrate tra Fedele Grande e il boschetto. Familiari e amici erano preoccupati dalla mancanza di indizi sul suo stato. Il mistero rimane, e i investigatori devono ricostruire gli ultimi movimenti di Gina e il motivo della sua fuga, fino a determinare le circostanze della sua tragica morte. La vicenda ha attirato l’attenzione di programmi come “Chi l’ha Visto?”, aumentando l’interesse e il supporto per la risoluzione del caso.