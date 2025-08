Gimenez si prepara a conquistare Allegri e il Milan

Santi Gimenez è pronto a ripartire dopo una stagione intensa, tra alti e bassi, che lo ha visto impegnato con Feyenoord, Milan e la Nazionale messicana. Ora il suo obiettivo è conquistare la fiducia dell’allenatore Massimiliano Allegri e affermarsi come centravanti titolare della squadra.

Dopo che la dirigenza milanista ha annunciato l’intenzione di cercare un altro attaccante, Gimenez ha deciso di allenarsi con particolare impegno. Nonostante abbia saltato la tournée estiva, ha dedicato il mese di luglio a rafforzarsi. Dopo aver concluso la sua partecipazione alla Gold Cup il 7 luglio, il giocatore ha trascorso parte del suo tempo tra Buenos Aires e le Turks e Caicos, alternando relax a impegni sportivi.

In Argentina, ha assistito a una partita del Boca Juniors e ha condiviso momenti con il padre, incluso il gesto simbolico di donare la propria maglia a Juan Roman Riquelme. Nonostante il tempo libero, il richiamo del football è stato forte; ha pubblicato un video in cui mostra le sue abilità in un campo di calcio locale.

Nel mese trascorso alle Turks e Caicos, Gimenez ha continuato a lavorare intensamente sul suo gioco. Si è concentrato sul miglioramento del tiro con il piede debole, praticando con costanza per superare anche le difficoltà affrontate nella stagione passata, in cui ha segnato sei gol. Nel frattempo, la situazione in casa Milan si complica ulteriormente: il giovane attaccante Rafa Leao è emerso come una valida alternativa al ruolo di centravanti.