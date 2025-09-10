Gimenez segna con il Messico: un messaggio per il Milan

L’attaccante Bebote Gimenez cerca di superare un momento difficile della sua carriera con un gol significativo realizzato con la nazionale messicana. Nel match amichevole contro la Corea del Sud, ha segnato un bellissimo gol che ha portato il punteggio sul 2-2 durante il recupero, un gesto che appare come un messaggio per Allegri e per il Milan.

Gimenez, ex giocatore del Feyenoord, sta attraversando un periodo complicato con il club rossonero. Negli ultimi giorni di mercato, è stato vicino a un trasferimento alla Roma in uno scambio con Dovbyk. Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata a causa del rifiuto del calciatore di lasciare il Milan.