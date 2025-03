Gillette Fusion5: 20 Lamette di Ricambio per una Rasatura Profonda e Fluida

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

57,96€ - 49,99€

(as of Mar 24, 2025 12:00:43 UTC – Details )

Prezzo:





Prova una rasatura profonda e duratura con le lamette di ricambio da uomo Gillette Fusion5. Queste lamette di ricambio sono dotate di 5 lame affilate progettate per offrire una rasatura liscia e confortevole. Le lame di ricambio Fusion5 Proglide vengono fornite con striscia lubrificante per una scorrevolezza più fluida (rispetto al precedente Fusion5), migliorando il comfort della tua esperienza di rasatura. Ogni ricarica consente fino a 20 rasature (*considerando 3 rasature a settimana). Le lamette di ricambio includono anche un rifinitore di precisione per i punti difficili da raggiungere. Dotato di microalette che permettono di lisciare la pelle prima della rasatura e di un micropettine per guidare i peli verso le lame, questo rasoio garantisce un’esperienza di rasatura efficiente. Per risultati ottimali, abbinalo al gel rinfrescante Gillette Fusion Pro Sensitive.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 20,4 x 17,8 x 2,3 cm; 190 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0DTTNCYSJ

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8700216692878

STRISCIA LUBRIFICANTE: dotato di striscia lubrificante per una scorrevolezza fluida

DI LUNGA DURATA: ogni lametta di ricambio Fusion5 consente fino a 20 rasature* (*considerando 3 rasature alla settimana)

LAMA DI PRECISIONE: progettata per le aree difficili da raggiungere, per un look sempre rifinito con cura

5 LAME AFFILATE: per una rasatura profonda e di lunga durata

COMPATIBILE con tutti i rasoi Gillette Proglide e Fusion5