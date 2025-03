Gillette Fusion 5: Set da Barba con 12 Ricariche e Penna Inclusa – Rasatura Dolce e Scorrevole per un Mese di Comfort

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

33,97€ - 29,90€

(as of Mar 07, 2025 16:20:31 UTC – Details )

Prezzo:





Ottieni una rasatura più profonda e duratura* con le lamette per rasoio da uomo Gillette Fusion5. 5 lame anti-attrito per una rasatura profonda e una lama di precisione per i punti più difficili da raggiungere. La striscia lubrificante più grande posizionata dopo le lame assicura un’incredibile scorrevolezza*. Temi che il tuo manico Gillette non sia compatibile? Le lame Fusion5 sono compatibili con qualsiasi manico di rasoio Gillette Fusion5. Ogni ricarica offre fino a un mese di rasature, consentendoti di personalizzare la rasatura e ottenere il massimo da ogni lama. (*rispetto a Fusion5 precedente)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,9 x 17,9 x 2,4 cm; 120 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0CWPBD7V3

LAME ULTRA AFFILATE PROBLADES: 5 lame ultra affilate per una rasatura pulita e confortevole* (*rispetto a Fusion5).

STRISCIA LUBRIFICANTE* AMPLIATA E FLEXBALL: Striscia lubrificante* più ampia per un comfort maggiore e tecnologia FlexBall per adattarsi ai contorni del viso (*rispetto al ProGlide precedente).

1 LAMA = 1 MESE DI RASATURE: Ogni lametta Gillette ProGlide offre fino a un mese di rasature.

LAMA DI PRECISIONE: Lama di precisione sul retro per una rasatura perfettamente definita.

SI ABBINA AL GEL DA BARBA GILLETTE PRO: Combinazione ideale con il gel da barba Gillette Pro per una rasatura ancora più efficace* (*rispetto a una rasatura senza gel da barba)