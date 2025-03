Gillette Fusion 5: 12 RICAMBI LAMETTE DA BARBA per Una Rasatura Perfetta e Delicata, Inclusi LACCETTO COLLO e Striscia Lubrificante

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

42,99€ - 32,90€

(as of Mar 17, 2025 14:50:26 UTC – Details )

Prezzo:





Ottieni una rasatura più profonda e duratura* con le lamette per rasoio da uomo Gillette Fusion5. 5 lame anti-attrito per una rasatura profonda e una lama di precisione per i punti più difficili da raggiungere. La striscia lubrificante più grande posizionata dopo le lame assicura un’incredibile scorrevolezza*. Temi che il tuo manico Gillette non sia compatibile? Le lame Fusion5 sono compatibili con qualsiasi manico di rasoio Gillette Fusion5. Ogni ricarica offre fino a un mese di rasature, consentendoti di personalizzare la rasatura e ottenere il massimo da ogni lama. (*rispetto a Fusion5 precedente)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 20,4 x 18,3 x 3,3 cm; 150 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0CWPCQWK2

RASATURA CLASSICA E PROFONDA: Le lamette per rasoio Gillette Fusion 5 offrono una rasatura più profonda e duratura grazie alle loro 5 lame anti-attrito *rispetto a Mach3

LAMA DI LUNGA DURATA: Fino a 20 rasature confortevoli con ogni singola lametta per rasoio Gillette Fusion5

STRISCIA LUBRIFICANTE PIÙ GRANDE PER UNA RASATURA PIÙ COMFORTEVOLE*: Striscia lubrificante più grande per una scorrevolezza ottimale* *rispetto al precedente Fusion5

COMFORT OTTIMIZZATO: Grazie a un’ottima stabilità della lama, il rasoio segue i contorni del viso in modo preciso, offrendo un comfort ottimale durante la rasatura

LAMA DI PRECISIONE: La lama di precisione sul retro del rasoio ti consente di ottenere una rasatura ottimamente definita, per un look impeccabile