Gilles Rocca single, è finita con Miriam: l’annuncio dopo 14 anni d’amore

Dopo 14 anni insieme è finita la storia tra Gilles Rocca e Miriam Galanti. L’ex naufrago aveva parlato moltissime volte di Miriam durante la sua avventura a L’Isola dei Famosi. Oggi l’annuncio della rottura affidato ad un post su Instagram.

È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io. Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite.

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita.

Io però me lo merito un uomo che mi guardi come Gilles guarda Miriam 🤍🔗 #Isola #tommasozorzi pic.twitter.com/RbGIupcqAB

Gilles e Miriam avevano già affrontato una crisi due anni fa, ma dopo un periodo di pausa si erano ritrovati. Anche in quell’occasione lui aveva raccontato tutto sul suo profilo.

“E’ stato un periodo strano, oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri “amori”… C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo. Ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme.

Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male. Per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”.