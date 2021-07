Che Gilles Rocca avesse un bel “caratterino” ce ne eravamo già accorti con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi (vi ricordate della lite ultra-trash con Tommaso Zorzi, sì?). Proprio oggi l’attore su Instagram è tornato a mostrarcelo sbottando apertamente contro alcuni rumor che lo riguardavano.

Ad averlo indispettito è stato un virgolettato del settimanale Nuovo che aveva parlato di rottura fra lui e la fidanzata Miriam Galanti, con cui sta insieme da 12 anni.

“Gilles Rocca sarebbe tornato single. Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata. Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora. Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento”.

A quanto pare la notizia è fake e non esisterebbe nessuna “sensuale mora”, dato che Gilles Rocca via Instagram ha minacciato querele.

“Ma quanto gli piace scrivere cazzate ai giornali, giocare sulla vita delle persone, quanto vi piace? Guarda, io vi potrei anche querelare per le stronz*te immense che dite… non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stronz*te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di merd*, siete dei grandissimi pezzi di merd*. Ciao parassiti della società!”.