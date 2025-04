Gilles Rocca: “Proposte indecenti e soldi offerti da uomini potenti”

Negli ultimi anni, a seguito del movimento MeToo e delle testimonianze di attrici sul caso Harvey Weinstein, molte donne del mondo dello spettacolo hanno cominciato a parlare di abusi e molestie subite. Tuttavia, anche uomini come Gilles Rocca condividono esperienze simili. In un’intervista a Oggi, Rocca ha raccontato di richieste inopportune ricevute da uomini influenti. Ha rifiutato compromessi, citando un regista che lo invitò a casa sua per leggere una sceneggiatura, facendolo sentire come molte donne in situazioni analoghe. Ha anche rifiutato offerte indecenti, strappando assegni con somme elevate ricevuti in un bagno di discoteca, affermando di non essere in vendita. Rocca ha sottolineato che ogni volta che ha affrontato tali proposte, subito dopo sono arrivate opportunità lavorative, come un segnale che aveva fatto la scelta giusta.

Rocca ha discusso anche dell’importanza della sua estetica nella carriera, rivelando di essere stato spinto a diventare tronista, cosa che ha sempre rifiutato per affermarsi come artista. Ha iniziato con piccoli ruoli in fiction di Mediaset e alla fine ha ottenuto ruoli da protagonista, come in un film di Marco Risi. Ha esposto come il suo aspetto sia stato determinante, specialmente partecipando a Ballando con le stelle, dove è stato notato durante il dramma Bugo-Morgan a Sanremo 2020.

Infine, ha parlato del suo nuovo film “L’Ultima Sfida”, dicendo di aver accettato immediatamente il progetto di Antonio Silvestre, sentendo una forte connessione con il personaggio Massimo De Core, riflettendo sulla sua carriera e sulle esperienze di vita.