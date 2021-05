Gilles Rocca quando era in Honduras non ha mai risparmiato frecciatine a Tommaso Zorzi accusandolo di esser famoso solo per aver fatto il Grande Fratello Vip. Ieri sera, tornato nello studio de L’Isola dei Famosi dopo due settimane di quarantena, si è chiarito con lui.

“Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai violento e questa è una cosa che mi ha fatto molto male. Ho letto i commenti, ho dovuto bloccare Instagram, ho scelto di fare l’Isola dei Famosi e me ne becco le conseguenze, ma quando sono stati toccati i miei genitori e la mia fidanzata mi ha fatto molto male” – si legge su BlogTivvu.com – C’è stato un accanimento mediatico. Sono anni che combatto la violenza e la violenza di genere, non sono mai stato un uomo violento e questo mi ha fatto molto male”.

E ancora:

“Tommaso non mi conosceva prima dell’Isola. Io ho imparato a conoscerlo al Grande Fratello, mi sono affezionato a lui quando, nell’aria, c’era un sentimento molto bello d’amore. Se al GF, ci fosse stato un opinionista in studio che commentava il suo “amore” come una telenovelas cilena, secondo me, gli avrebbe fatto male. Facce e faccette mi hanno ferito molto. La fame ha fatto tanto, sono sbroccato”.

Gilles Rocca, il post su Instagram dedicato a Tommaso Zorzi

Anche il post pubblicato su Instagram di questa mattina, Gilles Rocca lo ha dedicato a Tommaso Zorzi.

“Quando riesci ad esprimere ciò che pensi e vieni capito è inevitabile che il sorriso torni. Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso Zorzi e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti perché non era basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi”.

Da quando è tornato in Italia Gilles Rocca si è decisamente ammorbidito: che fosse tutta colpa della fame?