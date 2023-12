Gilles Rocca fa una rivelazione su Sanremo: “Bugo e Morgan? Colpa mia”

Durante l’ultima puntata di La Volta Buona Gilles Rocca ha fatto una rivelazione su Sanremo 2020. L’ex naufrago ha confessato che se Morgan ha cambiato il testo di Le Buone Intenzioni è anche colpa sua.

“Posso confidare una cosa? Io lavoravo dietro le quinte. Arriva Morgan da me e mi dice: “Voglio andare via”. E io: “Non puoi andartene, puoi farti squalificare”. E lui: “Come si fa?”. E io: “L’unica cosa che puoi fare è cambiare il testo”. E lui ha cambiato il testo, è colpa mia. Neanche il direttore d’orchestra se n’era accorto di tutto, tant’è che aveva proseguito. Quando poi Bugo ha lasciato il palco e s’era capito quello che è successo, hanno abbassato la musica. – ha continuato Gilles Rocca – Se era tutto preparato? Me lo chiedono tutti e ancora oggi, ma quello che posso dire è che è tutto vero, è successo veramente. Non era un teatrino concordato, ma tutto verissimo”.

Poco fa Morgan ha replicato: “Si. È stato lui. Lui ha anche scritto la musica di Altrove, l’arrangiamento l’ha scritto Amadeus e Fedez ha scritto il testo. Prodotto da Dargen D’Amico“.

“Morganetto, chi si rivede. L’altro anno non mi andava di rispondere alle tue cavolate, c’era la pandemia, la gente moriva ma a te che ti frega. Ancora fai l’intervista, mi citi per avere il titolone, ormai nessuno ti calcola più, solo il politico di turno che ti dà il programmino Rai, come si intitola Strascemo?

Come compositore sono 20 anni che non fai un ca…, non sei un cantautore, non lo sei mai stato. Sei diventato questo storico della musica, compositore di corte, continui ad affabulare la gente con le tue cavolate mezze inventate mezze buttate lì. Ormai ti rimane solo quello. Sei talmente involuto. Ma basta parlare di me in tv, ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Hai rotto. Hai detto che ti ho bullizzato, tu eri mio ospite perché io ti ho invitato. Eri un ospite. E tu a dire ‘mi hanno trattato come un ospite’. Ma ti rendi conto quanto sei ridicolo. Che figura di me**a che hai fatto, che figure di me**a che continui a fare”.