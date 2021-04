Ieri sera a L’Isola dei Famosi i naufraghi del gruppo dei primitivi hanno nominato in massa Gilles Rocca. Dallo studio gli opinionisti e la conduttrice hanno sentito puzza di accordo sottobanco, ma i concorrenti hanno negato. A smascherare i compagni c’ha pensato Miryea Stabile: “Sì Ilary, si sono messi d’accordo. Lui ha chiesto a noi di nominarlo. Angela è venuta da me e io le ho chiesto se Gilles avesse chiesto di andare al televoto. Lei mi ha detto di sì“.

Andrea Cerioli, Angela Melillo, Francesca Lodo hanno negato categoricamente, ma nessuno gli ha creduto. Gilles Rocca ha anche confessato di essere svenuto e di aver perso tutte le forze.

“Miryea stai mentendo, sei bugiarda. Non ho avuto bisogno di chiedere loro la nomination. E no, non me la prendo che hanno fatto il mio nome, anzi hanno compreso la situazione. Mi sono isolato e ho avuto delle mancanze, loro hanno capito. […] Chiedo a chi mi vuole bene di farmi tornare a casa. Davvero, fatemi tornare ho chiuso qui. […] Penso di aver finito tutte le mie energie. Io sono svenuto prima, non sono stato affatto bene. Ilary sono collassato e quando mi sono alzato mi veniva da vomitare. Non stavo davvero bene. Cosa devo fare allora?”