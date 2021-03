Finalmente si accendono gli animi a L’Isola dei Famosi. Le ultime nomination hanno fatto scoppiare una litigata tra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma. Mentre i naufraghi erano a fare in bagno in mare, la figlia di Giuliano Gemma li ha raggiunti per lanciare una bomba: “Ragazzi ma avete detto a Gilles che dicevate che si stava meglio quando lui era andato via? Perché poi dicevate che eravate oppressi dalla sua presenza“.

Il vincitore di Ballando con le Stelle è sbottato contro Vera: “Non mi piacciono queste cose. Vera credo che sia una delle persone meno vere che abbia mai conosciuto nella mia vita. Ha proprio gli occhi cattivi”.

Rocca ha anche provato a chiarire con Awed, ma la situazione è precipitata quando lo youtuber l’ha accusato di avere un atteggiamento un po’ prepotente.

“Il tentativo di chiarimento con Awed è stato catastrofico. Lui sta facendo un bel teatrino. Ma chi ca**o è? […] Awed sei cattivo, hai proprio gli occhi cattivi. Per me sei anche un bambino, io avevo sempre parlato bene di te. […] La cosa che più mi ha infastidito è la sua strumentalizzazione della parola violenza usata da Daniela Martani. Pensavo che la sua cattiveria fosse frutto di Vera e invece ho cambiato idea. Adesso credo sia proprio la capoccia sua. La litigata mi ha completamente annientato, ha cercato di infangarmi con cose non vere. Mette molta tristezza come si è comportato. Ha usato dei mezzucci per screditarmi”.

Dopo le prime due settimane di quiete, finalmente un po’ di pepe a Cayo Cochinos.

La litigata tra Gilles Rocca e Awed.

Dopo l’abbattimento del muro i naufraghi possono finalmente unire le proprie forze… ma qualcosa va storto🔥🔥🔥 Scoprite cosa è successo a Playa Reunion👇 #Isola https://t.co/vgdtOtxlGp — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 29, 2021