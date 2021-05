Gilles Rocca e Tommaso Zorzi durante L’Isola dei Famosi hanno più volte battibeccato a distanza, ma una volta tornato in studio l’ex naufrago ha addirittura dedicato un post su Instagram all’opinionista spendendo per lui belle parole: “Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso Zorzi e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti perché non era basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi“.

Era il 18 maggio e purtroppo per loro la pace è durata poco, perché a distanza di circa 10 giorni Gilles Rocca – dopo aver recuperato tutte le puntate de L’Isola dei Famosi – ha cambiato di nuovo idea su Tommaso Zorzi ed intervistato da Novella 2000 ha dichiarato:

“Sono abituato a dire sempre ciò che penso. Al di là dei follower e delle simpatie che una persona può provare nei miei confronti, se mi stuzzica, io rispondo. Tornato in Italia tra l’altro ho saputo da vari video che Tommaso mi aveva deriso più volte. Questo non lo avevo visto quando ero nel programma. Secondo me un opinionista deve essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti. Altrimenti rischia di essere davvero poco professionale“.

Gilles Rocca sul mancato bacio a stampo a Francesca Lodo

Gilles Rocca ne ha poi approfittato per mettere un punto alla scena che ha decretato la sua eliminazione, ovvero quando si è rifiutato di dare un bacio a stampo a Francesca Lodo durante una prova ricompensa.

“Sono abituato a baciare attrici per lavoro e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa. Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo “oh quanta passione” o cose del genere. Come ho potuto ho voluto mandare messaggi d’amore alla mia fidanzata, e quella era una buona occasione. Aggiungo anche che Miriam, la mia fidanzata, non è gelosa. L’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla “grande abbuffata”.

Ora dormiamo tutti più sereni, grazie, Gilles.