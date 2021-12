Massimo Giletti ospita a Non è l’arena il dottor Guido Russo, l’odontoiatra biellese che ha cercato di vaccinarsi usando un braccio di silicone. La presenza dell’ospite fa discutere. “Noi che facciamo programmi abbiamo bisogno di conflitti e confronti, abbiamo bisogno anche di portare persone per capire chi sono”, dice Giletti motivando la propria linea diversa rispetto a quella indicata da Enrico Mentana, direttore del tg La7, che non ritiene opportuno dare la parola ai no vax.

“I telegiornali devono dare notizie, noi facciamo programmi: sono mondi completamente diversi. Io la scorsa settimana, al vicequestore no vax Schillirò, ho dimostrato in tempo reale che non stava dicendo una cosa corretta. Parlava di un articolo censurato e scomparso dal web, io l’ho trovato in pochi secondi e l’ho fatto notare”, dice Giletti, dialogando in studio con Gaia Tortora, vicedirettore del tg La7, Bruno Vespa e Roberto D’Agostino. “A me giornalisticamente interessa capire cosa pensa il dottor Russo, perché l’ha fatto”, dice Giletti. “Non facciamo processi sommari, cerchiamo di capire quale logica ci sia dietro”.