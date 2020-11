“Credo che lei, sceriffo, sia solo chiacchiere e distintivo, lo dico con grande amarezza”. Massimo Giletti si rivolge così a Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania ha stigmatizzato la diffusione di notizie relative alle strutture sanitarie della regione, zona rossa in relazione al rischio coronavirus. “Lei governa una regione importante di questo paese, invece di darmi dello sciacallo dovrebbe dare i numeri corretti”, dice Giletti nella puntata di Non è l’arena. “La scorsa settimana avevo in mano un documento, in cui si dovevano indicare numeri di terapie intensive, reparti, medici. Siamo rimasti un po’ straniti perché abbiamo trovato a gennaio 2019 che i posti in terapia intensiva erano 621. Un anno dopo, in tv, il presidente De Luca ha detto che i posti sono 320. Io ho chiesto se questi erano numeri programmati, ideali o se erano lì”, afferma.

