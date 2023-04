Giletti commenta la chiusura di Non è L’Arena: “Lo apprendo ora”

Nessuno se lo aspettava, ma poco fa La 7 ha comunicato la sospensione immediata di Non è L’Arena. Tra i primi a commentare la notizia c’è stato Enrico Mentana, che ha condiviso un articolo sulla sua pagina Facebook e adesso ha detto la sua anche il conduttore del programma, Massimo Giletti. Il noto giornalista parlando con Adnkronos ha dichiarato di aver appreso in quel momento della sospensione della sua trasmissione e di pensare soprattutto alle decine di persone che lavoravano al suo fianco a Non è L’Arena.

“Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”.

Giletti su chi l’ha voluto fuori dalla Rai.

Da Francesca Fagnani a Belve, il conduttore di La7 ha parlato del suo addio alla Rai. Dietro alla scelta di allontanarlo ci sarebbe stato un politico.