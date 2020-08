Gilead Sciences ha annunciato la presentazione al Digital International Liver Congress 2020 (Ilc)- che si terrà da oggi al 29 agosto – di oltre 40 abstract che “riflettono l’ampiezza dei programmi di ricerca dell’azienda nell’area delle epatiti virali, della steatoepatite non alcolica (Nash) e della colangite sclerosante primitiva (Csp)”, sottolinea una nota dell’azienda. Gli studi che saranno presentati dimostrano che “i dati rafforzano l’efficacia di sofosbuvir/velpatasir per l’epatite C in popolazioni svantaggiate o fragili – evidenzia Gilead – I dati sull’epatite B dimostrano per tenofovir alafenamide benefici durevoli in termini di sicurezza renale e ossea, e supportano un’ulteriore valutazione di selgantolimod come parte dell’approccio con terapie di combinazione alla cura funzionale”.

