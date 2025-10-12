Gila in bilico: Milan e Inter pronte all’assalto in Serie A

Il calciomercato sta già scaldando i motori, e il Milan guarda con interesse a Mario Gila, un difensore spagnolo scoperto dal ds rossonero Igli Tare. Gila, classe 2000, è stato acquistato dalla Lazio per 5 milioni, ma il suo valore è aumentato notevolmente, rendendolo uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. La Lazio sta considerando di riportarlo a Milano, sia per la prossima sessione estiva che per il mercato invernale, poiché ha bisogno di incassare per sbloccare nuovi acquisti.

Tuttavia, non c’è solo il Milan su Gila. Anche l’Inter ha mostrato interesse, avendo già tentato di acquisirlo in passato, ma l’offerta era stata rifiutata dalla Lazio, che non era pronta a rinunciare a un giocatore chiave. La situazione contrattuale di Gila è complicata; il rinnovo con la Lazio è fermo da mesi e le difficoltà economiche della società non stanno aiutando a proseguire i dialoghi.

L’agente di Gila, Alejandro Camano, sta ricevendo molte richieste da diversi club, che sono curiosi di conoscere le condizioni economiche per un eventuale trasferimento. Gila ha dimostrato di essere versatile e capace di adattarsi a diverse formazioni difensive, il che lo rende un obiettivo appetibile per diversi allenatori.

Tare, che ha avuto un ruolo fondamentale nella scoperta di Gila, potrebbe giocare un ruolo chiave nel suo ritorno al Milan, dato il legame speciale instaurato tra loro. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se Gila tornerà a indossare il rossonero.