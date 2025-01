Giglio sulla bisessualità di Zeudi: “Adamo ed Eva, la natura, uomini e donne”

Zeudi Di Palma ha parlato con naturalezza della sua bisessualità all’interno della casa del Grande Fratello, rivelando di essere attratta sia da uomini che da donne. La reazione degli altri concorrenti è stata positiva, simile a quella riservata a Luca Calvani riguardo alla sua relazione con Alessandro. Tuttavia, un commento infelice da parte di Luca Giglio ha suscitato polemiche sui social.

Durante una conversazione con Javier Martinez, quest’ultimo ha condiviso il suo interesse per Zeudi, specificando che lei ha sempre avuto un’attrazione per le donne. In risposta, Giglio ha fatto una battuta discutibile sul “come va la natura”, insinuando che la relazione tra uomini e donne sia l’unica valida. Questo commento ha innescato una forte reazione sui social, con molti utenti che hanno accusato Giglio di omofobia. Frasi come “quello che sembrava più normale ha fatto il commento più omofobo” e richieste di interrompere la trasmissione sono state diffuse tra gli utenti indignati.

D’altra parte, i fan di Giglio hanno difeso il suo commento, sostenendo che si trattava solo di una battuta e che lui si è scusato subito dopo. Alcuni hanno criticato l’atteggiamento eccessivamente reattivo di chi si è sentito offeso, ritenendo che il senso dell’umorismo fosse malinteso. La questione ha sollevato un dibattito su come le battute dovrebbero essere interpretate e sull’importanza di affrontare temi sensibili come la bisessualità senza pregiudizi.