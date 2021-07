Gigio Donnarumma ha parato il tiro decisivo del calciatore inglese che ci ha permesso di vincere questi europei di calcio e giustamente ha voluto festeggiare in grande stile. Per farlo si è inciso sulla pelle la coppa vinta, con tanto di data 11 luglio 2021.

Il portiere del Paris Saint-Germain (che ad Euro 2020 è stato premiato come miglior giocatore della competizione) ha scelto l’avambraccio per il tatuaggio, ecco il video:

E pensare che neanche aveva capito di aver vinto gli europei grazie alla sua parata.

“Ero già a terra dopo il rigore di Jorginho quando pensavo che fosse finita, invece… vi giuro non avevo capito. Poi mi sono girato e ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto, non ho capito più niente”.

“Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento pronto per questa nuova avventura qui. Il Psg è uno dei migliori club al mondo, quindi sono orgoglioso di essere qui e spero di poter fare grandi cose. Ho visto molto le partite del Psg in televisione perché è sempre stata una squadra incredibile. È normale sognare di evolversi un giorno con tutti i campioni che ci sono. Quindi per me, questo è qualcosa di incredibile. […] Al Psg ritrovo Verratti. Abbiamo parlato durante l’Europeo ed era molto felice che fossi venuto qui e si è congratulato con me. Sono anche molto felice di essermi unito a lui. Per me è qualcosa di magico”