La nuova proprietà giallorossa consenta ai tifosi di godersi “i gioiellini della squadra”. E’ l’auspicio che Gigi Proietti, tifoso romanista, esprime commentando con l’AdnKronos il cambio di proprietà dell’As Roma e l’arrivo alla guida della società di Dan Friedkin. Con una buona dose d’ironia, ma spinto anche dalla sua passione, Proietti afferma: “Aspettino un attimo prima di mettersi a discutere su chi vale la pena vendere per primo. Un momento, per favore. Ora so – aggiunge – che la Roma è di qualcuno ed è già tanto. Vorrei che il proprietario della squadra fosse più presente. Noi romanisti siamo abituati, comunque vadano le cose, a una presenza sul campo che è bene che ci sia”.

Fonte