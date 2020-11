Ieri sera è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del ricovero di Gigi Proietti in terapia intensiva. Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche l’attore era in condizioni disperate. Purtroppo stamani alle 5.30, nel giorno del suo 80° compleanno, Gigi Proietti è morto.

La causa del decesso pare non sia il Covid (come qualcuno invece aveva ipotizzato), ma gravi problemi cardiaci.

“Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. – annuncia in un comunicato la famiglia dell’attore – Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”.

“Un uomo, non un intellettuale, che racconta l’allegria di allora, impastandola a quella di oggi. Ma senza nostalgia, per l’amor d’iddio. No, semmai con la gioia per un passato che la mente riscrive come vuole, come un sogno ricorrente che, negli anni, abbiamo imparato a controllare“. Così Proietti presentava la sua vita.

Gigi Proietti legge Trilussa a Ballarò.

Nella notte è morto Gigi Proietti pic.twitter.com/CTT0KBgEAe — silvia gilardi (@gilardisil) November 2, 2020

È morto il grande Gigi Proietti. Che dolore. Un vero e grande artista. 2020 da dimenticare. #gigiproietti — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 2, 2020