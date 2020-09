Lo scorso 24 settembre Gigi Hadid e Zayn Malik hanno dato alla luce la loro primogenita.

“La nostra bambina è qui, è sana ed è bella. Trovare le parole giuste per esprimere l’emozione che sento adesso è un compito praticamente impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione. Sono così felice di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”.