Dopo alcuni falsi allarmi che avevano fatto festeggiare milioni di fan prima del tempo, stamani Gigi Hadid ha partorito e questa volta è ufficiale. A dare la notizia è stato Zayn Malik dai suoi profili social, dove ha pubblicato la prima foto della sua piccola, nello scatto si vede la manina della neonata che stringe l’indice del papà. Il cantante inglese (che sta per tornare con un nuovo album) ha detto di essere pazzo di gioia per l’arrivo della sua bambina e felice per la vita che li attende insieme.

“La nostra bambina è qui, è sana ed è bella. Trovare le parole giuste per esprimere l’emozione che sento adesso è un compito praticamente impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione. Sono così felice di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”.

Felice per Gigi Hadid e Zayn, io però mi sento davvero vecchio, visto che mi sembra ieri che seguivo le teorie sui Larry e gli Ziam e gli sfoghi delle shipper e adesso 3 “ragazzi” su 5 sono padri.



L’ultima foto di Gigi Hadid con il pancione.