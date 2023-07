Gigi Hadid arrestata alle Cayman perché ha portato la troka nella trasmissione

Gigi Hadid è stata arrestata e dovrà affrontare un processo perché accusate di importazione di marijuana all’interno delle Isole Cayman. Il fatto è accaduto lo scorso 10 luglio.



Ora la top model è a casa sua dato che ha pagato la cauzione per il rilascio, ma il processo è già stato fissato. Ad annunciarlo è stato il portale TMZ che ha anche svelato i dettagli dell’arresto. Secondo la ricostruzione dei fatti, Gigi Hadid è stata trovata in possesso di marijuana quando col suo jet privato è atterrata all’aeroporto internazionale Owen Roberts ed è stata chiamata a passare il controllo della dogana.

“Durante la perquisizione manuale del bagaglio trasportato da Gigi Hadid, gli agenti hanno ritrovato una piccola quantità di marijuana e alcuni oggetti utilizzati per fumarla”. – Si legge su FanPage – “Secondo una prima ricostruzione, la modella avrebbe dichiarato che la sostanza fosse destinata a un uso personale ma le forze dell’ordine hanno comunque deciso di procedere con l’arresto accusandola di avere importato marijuana e utensili per consumare cannabis. Poche ore dopo, Hadid è dovuta comparire di fronte al giudice che l’ha scarcerata dopo il pagamento di una cauzione. Hadid, recentemente accostata a Leonardo di Caprio, è stata rilasciata in attesa del processo dopo avere ricevuto una multa di 1000 dollari”.

A finire in manette è stata anche Nicole McCarthy, amica di Gigi Hadid, in volo con lei.



Gigi Hadid was arrested and charged for possession of marijuana and drug paraphernalia after she flew to the Cayman Islands, TMZ reports. pic.twitter.com/yJDCjSrj8z

— Pop Base (@PopBase) July 18, 2023