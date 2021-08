Gigi Goode, finalista della dodicesima stagione di RuPaul’s Drag Race, ha recentemente fatto coming out come transessuale.

La drag queen ha dichiarato di etichettarsi come una persona transessuale non binaria ma di voler essere chiamata con i pronomi al femminile. Per questo motivo ha intrapreso una richiesta legale per cambiare il nome sui suoi documenti, passando da quello maschile di nascita a quello femminile scelto, Gigi.

Il coming out lo ha fatto con un video su Instagram in cui ha mostrato il post operazione di un intervento di femminilizzazione della faccia. Tale intervento tende a limare le ossa, abbassare l’attaccatura dei capelli e rendere il tutto più dolce e femminile.

“Ad inizio dell’anno ho intrapreso un percorso di transizione e sono quindi ben 8 mesi che assumo ormoni per bloccare il mio testosterone”. […] Le persone trans mi hanno fatto capire chi realmente sono. Ho deciso di dirlo a tutti 8 mesi dopo perché volevo che inizialmente fosse un percorso solo mio, conosco i commenti sui social media”.

Sono 14 le drag queen transgender viste in RuPaul’s Drag Race

Nel corso delle 13 stagioni di RuPaul’s Drag Race hanno partecipato alla gara molte drag queen che successivamente hanno intrapreso il percorso di transizione. In totale sono state ben 13. La prima a farlo è stata Sonique, la fan di Madonna che ha partecipato alla Season 2. Durante la sua stagione Sonique ha confessato che i suoi genitori l’avevano costretta a fare il militare per cercare di renderla più maschile. Dopo il reality ha intrapreso il percorso di transizione ed ora è una splendida donna. Da transgender ha partecipato pure allo spin off RuPaul’s Drag Race Holi-slay Spectacular.

La seconda drag queen ad aver fatto coming out come donna MtF è stata Carmen Carrera (che è senza dubbio la più famosa del gruppo), seguita dalla mia amata ‘Who The F*ck Is Heather?’, Stacy Layne Matthews, entrambe della Season 3. Quest’ultima è tornata on stage dopo il coming out per un cameo in All Stars. Durante la Season 4, invece, abbiamo imparato a conoscere altre tre drag che anni dopo il reality hanno iniziato la transizione: la piccola Kenya Michaels, Jiggly Caliente (‘May I Call You Jiggly?’) e Lashauwn Beyond (‘This Is Not RuPaul’s Best Friend Rice!’).

L’anno successivo ha partecipato Monica Beverly Hillz che ha fatto coming out come donna transgender durante la race, mentre anni dopo è stata la sua collega della Season 5 Honey Mahogany a farlo. Anche nella Season 6 hanno partecipato tre drag queen che a posteriori hanno intrapreso il percorso di transizione: Miss Absolutely Gia Gunn (che ha partecipato da donna MtF ad All Stars 4), Kelly Mantle ed ora anche Laganja Extranja.

Bisognerà saltare di tre stagioni ed arrivare alla Season 9 per incontrare l’ultima donna transessuale ad aver partecipato alla race, sto parlando di Peppermint. Nella 13^ stagione, invece, ha partecipato il primo FtM della storia, Gottmik.

Bisognerà saltare di tre stagioni ed arrivare alla Season 9 per incontrare l’ultima donna transessuale ad aver partecipato alla race, sto parlando di Peppermint. Nella Season 12 ha preso parte Gigi Goode, mentre nella 13^ stagione ha partecipato il primo FtM della storia, Gottmik.