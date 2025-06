Gigi & Friends: Musica e Solidarietà in Prima Serata

Questa sera, 24 giugno, Canale 5 trasmetterà “Gigi & Friends – Sicily For Life”, un evento speciale dedicato alla musica e alla solidarietà. Con Gigi D’Alessio come protagonista, la serata promette emozioni e duetti inaspettati.

L’evento avrà luogo allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove D’Alessio presenterà i suoi brani più celebri. Al suo fianco si esibiranno artisti di spicco della scena musicale italiana, tra cui Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D’Amario e Alessandro Siani.

“Gigi & Friends – Sicily For Life” non è solo un concerto, ma anche un’iniziativa benefica, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la creazione di un poliambulatorio pediatrico dedicato alla cura delle malattie rare a Palermo, in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone. L’evento è organizzato dalla Fondazione Tommaso Dragotto.

La serata offre l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica sotto il cielo di Palermo, contribuendo a una causa importante. L’appuntamento è fissato per le 21:30 su Canale 5.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it