Gigi e Ross ieri sono stati ospiti a TvTalk per commentare la loro breve ma intensa partecipazione a Il Cantante Mascherato.

Entrati in qualità di riserve per animare la maschera del Baby Alieno dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri, Gigi e Ross sono stati eliminati al termine della seconda puntata.

Quando un analista della trasmissione gli ha chiesto quale maschera avrebbero voluto vestire se fossero stati chiamati in qualità di solisti, Gigi ha risposto: “Patty Pravo!” facendo rumoreggiare lo studio.

“Questa è di una crudeltà assoluta, che cattivo, carogna! Una carogna sei!”, ha commentato il conduttore Massimo Berbardini.

E fu così che non vennero più chiamati da Milly Carlucci…..

Il Generale @milly_carlucci cosa vi ha detto di fare per non farvi scoprire per giorni? “Vivi come un infiltrato, dici una fraccata di bugie, ogni artista è in un albergo diverso…” @Gigi_e_Ross #ilcantantemascherato #tvtalk pic.twitter.com/rdEcAXBzir

— Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 13, 2021