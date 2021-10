Dopo mesi di tira e molla, la scorsa primavera è finita definitivamente la storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Il cantante napoletano ad agosto è stato paparazzato insieme alla nuova compagna, Denise, che ha mostrato anche un bel pancione. La sorella di Anna dalle pagine di DiPiù ha parlato della rottura dei due artisti.

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? La vera colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.