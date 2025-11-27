8.2 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Musica

Gigi D’Alessio: Nuje

Da stranotizie
Gigi D’Alessio: Nuje

Il nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio, intitolato “Nuje”, sarà disponibile venerdì 28 novembre in formato digitale e CD, e dal 19 dicembre anche in vinile. L’album sarà disponibile in edizioni autografate dei formati CD e LP, acquistabili in esclusiva sul Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista. Il disco è già in preorder.

“Nuje” raccoglie 13 brani che attraversano le sfumature più profonde dell’amore e della vita, ed è prodotto da Gigi D’Alessio insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio. L’album include i singoli già pubblicati, come “Rosa e lacrime”, “Cattiveria e gelosia” e “Un selfie con la vita”, e si apre con “Natu tipo e penziero”, una canzone che parla della fragilità dell’amore e della difficoltà di lasciar andare chi si è amato profondamente.

La title track “Nuje” è dedicata ad un amore intenso ma complicato, mentre altre canzoni come “Mezze verità” e “24 ore” raccontano storie di relazioni che si spezzano e diSeparazioni. L’album si chiude con “Filumè”, una dedica speciale alle donne, ispirata a Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Gigi D’Alessio presenterà l’album ai fan con 4 speciali appuntamenti instore, a Nola, Milano, Fiumicino e Molfetta, dove sarà possibile incontrarlo e acquistare l’album in formato autografato. Il tour di Gigi D’Alessio ripercorrerà oltre trent’anni di successi, fino alle canzoni del nuovo disco, e includerà dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
La zanzara, animale più letale al mondo
Articolo successivo
Akamai Italia: sicurezza e cloud per l’app economy
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.