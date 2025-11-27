Gigi D’Alessio: Nuje

Il nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio, intitolato “Nuje”, sarà disponibile venerdì 28 novembre in formato digitale e CD, e dal 19 dicembre anche in vinile. L’album sarà disponibile in edizioni autografate dei formati CD e LP, acquistabili in esclusiva sul Sony Music Store e sul sito ufficiale dell’artista. Il disco è già in preorder.

“Nuje” raccoglie 13 brani che attraversano le sfumature più profonde dell’amore e della vita, ed è prodotto da Gigi D’Alessio insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio. L’album include i singoli già pubblicati, come “Rosa e lacrime”, “Cattiveria e gelosia” e “Un selfie con la vita”, e si apre con “Natu tipo e penziero”, una canzone che parla della fragilità dell’amore e della difficoltà di lasciar andare chi si è amato profondamente.

La title track “Nuje” è dedicata ad un amore intenso ma complicato, mentre altre canzoni come “Mezze verità” e “24 ore” raccontano storie di relazioni che si spezzano e diSeparazioni. L’album si chiude con “Filumè”, una dedica speciale alle donne, ispirata a Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Gigi D’Alessio presenterà l’album ai fan con 4 speciali appuntamenti instore, a Nola, Milano, Fiumicino e Molfetta, dove sarà possibile incontrarlo e acquistare l’album in formato autografato. Il tour di Gigi D’Alessio ripercorrerà oltre trent’anni di successi, fino alle canzoni del nuovo disco, e includerà dieci serate nella cornice unica della Reggia di Caserta.