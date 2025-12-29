Gigi D’Alessio non ha subito furto

Gigi D’Alessio sta bene e non ha subito alcun furto da 80mila euro, né gli è stata sottratta la chitarra che gli avrebbe regalato Pino Daniele, poiché quest’ultimo non gli ha mai donato uno strumento del genere. Recentemente, su TikTok, è stata diffusa la notizia di un maxi furto che avrebbe coinvolto il cantante napoletano, scatenando una serie di reazioni e messaggi di solidarietà.

Tuttavia, D’Alessio ha smentito la notizia attraverso un comunicato social, affermando di non aver subito alcun atto criminoso e che la storia del furto è completamente infondata. Ha inoltre chiarito di aver ricevuto molti regali da Pino Daniele, ma non una chitarra. Anche la figlia di Gigi, Ilaria, ha espresso il suo disappunto per la diffusione di questa fake news, sottolineando che chi si inventa simili storie non solo allarma i fan, ma anche i familiari del cantante.

Ilaria ha dichiarato che non c’è stata alcuna sottrazione di beni e ha sfogato la sua rabbia sui social, affermando che suo padre è un uomo con una famiglia e che non c’era alcun motivo per farli preoccupare. Ilaria è la secondogenita di Gigi D’Alessio, nata dal matrimonio con Carmela Barbato, e ha fratelli e sorelle tra cui Claudio, Luca e altri due fratelli minori, Francesco e Ginevra, avuti dal padre con le compagne successive.