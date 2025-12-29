13.5 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Gossip

Gigi D’Alessio non ha subito furto

Da stranotizie
Gigi D’Alessio non ha subito furto

Gigi D’Alessio sta bene e non ha subito alcun furto da 80mila euro, né gli è stata sottratta la chitarra che gli avrebbe regalato Pino Daniele, poiché quest’ultimo non gli ha mai donato uno strumento del genere. Recentemente, su TikTok, è stata diffusa la notizia di un maxi furto che avrebbe coinvolto il cantante napoletano, scatenando una serie di reazioni e messaggi di solidarietà.

Tuttavia, D’Alessio ha smentito la notizia attraverso un comunicato social, affermando di non aver subito alcun atto criminoso e che la storia del furto è completamente infondata. Ha inoltre chiarito di aver ricevuto molti regali da Pino Daniele, ma non una chitarra. Anche la figlia di Gigi, Ilaria, ha espresso il suo disappunto per la diffusione di questa fake news, sottolineando che chi si inventa simili storie non solo allarma i fan, ma anche i familiari del cantante.

Ilaria ha dichiarato che non c’è stata alcuna sottrazione di beni e ha sfogato la sua rabbia sui social, affermando che suo padre è un uomo con una famiglia e che non c’era alcun motivo per farli preoccupare. Ilaria è la secondogenita di Gigi D’Alessio, nata dal matrimonio con Carmela Barbato, e ha fratelli e sorelle tra cui Claudio, Luca e altri due fratelli minori, Francesco e Ginevra, avuti dal padre con le compagne successive.

Articolo precedente
Piano Usa per Ucraina: garanzie di sicurezza per 15 anni
Articolo successivo
Renato Jahò: il potere di Nuk
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.