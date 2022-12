Gigi D’Alessio, l’affronto ad Anna Tatangelo: ecco cosa farà il cantante per la sua Denise

Gigi D’Alessio è spesso protagonista delle notizie di gossip per le sue questioni sentimentale. Dopo aver rotto il silenzio sulla fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, il nome del cantante napoletano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando infatti alle indiscrezioni, pare che Gigi sia pronto a sposare Denise, la sua nuova compagna.

Gigi D’Alessio ha ormai archiviato da tempo la sua storia con Anna Tatangelo e si gode la storia d’amore con la sua nuova compagna Denise Esposito, dalla quale il cantante ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. In questi giorni il settimanale ‘Diva e Donna’ ha lanciato uno scoop riguardante la coppia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, pare che Gigi D’Alessio e Denise Esposito siano pronti a convolare a nozze. Per il cantante napoletano si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo quello con la prima moglie Carmela Barbato, con la quale Gigi ha avito tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

Al momento il diretto interessato non ha confermato né smentito il gossip in circolazione ed ha preferito rimanere in silenzio in merito a questa vicenda che sta facendo molto chiacchierare i giornali di gossip. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se lo scoop lanciato da ‘Diva e Donna’ riguardo le nozze di Gigi D’Alessio sia vero oppure no.

Gigi D’Alessio e le parole su Anna Tatangelo: “Oggi sono tanto felice e lo auguro anche a lei”

In seguito ad un’intervista rilasciata al giornale ‘Corriere della Sera’, Gigi D’Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Anna Tatangelo che non sono passate inosservate. A riguardo, queste sono state le sue parole: