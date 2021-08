Ormai è passato più di un anno dalla fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio e il cantante si è rifatto una vita con Denise, una sua fan più giovane di lui di 26 anni. La ragazza è incinta del cantante napoletano e Chi ha pubblicato le foto in esclusiva.

“Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca”.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, la cantante di Ragazza di Periferia sarebbe stata l’ultima a sapere della gravidanza di Denise. Questo avrebbe fatto innervosire la Tatangelo, già indispettita dal fatto che l’ex compagno si trasferirà a Napoli. Anna sembra abbia chiesto più volte a Gigi D’Alessio di lasciare Roma per il capoluogo campano, ma pare che il cantante fino a qualche anno fa non ne volesse sapere.

“La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. – si legge si Chi – Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto. Inoltre, un altro elemento che avrebbe ferito la Tatangelo è stato il fatto che Gigi abbia scelto di vivere con Denise non più ad “Amorilandia”, la villa che il cantante possiede in zona Olgiata a Roma e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli”.