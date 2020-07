Gigi D’Alessio e Clementino, Como suena el corazon: la nuova versione del brano del cantautore napoletano tratto dall’album Quando la mia vita cambierà.

Nuovo tormentone estivo per Gigi D’Alessio. Il cantautore partenopeo torna a riscaldare la bella stagione in compagnia di un grande amico, il rapper Clementino. I due hanno scelto di riprendere in mano un grande classico di Gigi, Como suena el corazon, per dargli nuova vita e renderlo adatto anche all’estate 2020. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su quest’uscita dei due artisti partenopei.

Gigi D’Alessio e Clementino: Como suena el corazon

Il nuovo brano di Gigi e Clementino è in arrivo il 17 luglio. Si tratta di un rifacimento del celebre brano tratto dall’album Quando la mia vita cambierà, pubblicato da D’Alessio nel 2000. Una scelta non causale: si tratta infatti di una sorta di precursore dei tormentoni estivi latineggianti pubblicati in questi ultimi anni.

L’annuncio è stato dato dagli stessi artisti tramite social attraverso una serie di clip e video insieme pubblicati sui risettivi account ufficiali. Di seguito il post con la copertina:

Como suena el corazon 2.0: Gigi D’Alessio duetta con Clementino

Se il sound latino è ormai tipico in tutti i più importanti brani estivi itlaiani e non solo, grazie anche al contributo di producer del calibro di Takagi e Ketra, parte del merito va anche a D’Alessio, tra i primi a intuirne il potenziale.

Ecco perché, a vent’anni di distanza, il cantautore napotelano ha deciso di proporre in chaive moderna uno dei brani simbolo della sua carriera, arricchendolo con qualche barra inedita di Clementino e con la produzione di Max D’Ambra. Un singolo che, afferma l’artista partenopeo, è liberatorio e scanzonato per celebrare la vita dopo questi lunghi mesi difficili e tormentati che abbiamo vissuto a causa dell’emergenza Coronavirus.