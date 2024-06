Gigi D’Alessio e Annalisa duettano nel mash up delle loro Mon Amour

Quando Gigi D’Alessio cantava in giro per le piazze italiane la sua Mon Amour, Annalisa aveva solo 16 anni e mai avrebbe potuto immaginare che 22 anni dopo avrebbe inciso anche lei un singolo con lo stesso titolo. Ieri, in un metaverso televisivo su Rai1, Gigi e Annalisa hanno cantato un mash up dei loro due singoli. Il risultato? Una trashata adorabile che merita di essere vista.

Gigi D’Alessio ha voluto ospite anche Annalisa nel suo concerto evento Gigi – Uno Come Te che è andato in onda ieri sera su Rai1, perché la cantante lo ha chiamato sul suo palco durante la tappa napoletana del tour Tutti Nel Vortice. In quell’occasione lei prima ha cantato la sua versione e poi, appena ha iniziato a intonare il brano del collega, è salito sul palco per un duetto. “Meraviglioso. E comunque questo regalo di fare le due Mon Amour attaccate… Erano anni che aspettavo questo momento”.



Ed è subito…

Quando esta noche tramonta el sol

Mon amour mon amour

Yo quiero darte mi corazon

Mon amour mon amour

A piedi nudi vicino al mar

A bailar a bailar

Toda la noche quisiera estas

Mon amour mon amour Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Quale dei due Mon Amour vi piace di più? La versione 2001 di Gigi o la versione 2023 di Annalisa?