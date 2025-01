GIGI D’ALESSIO: Concerto Inedito al Circo Massimo di Roma [Info e Biglietti]

Gigi D’Alessio ha annunciato due nuovi concerti dal vivo: il 25 giugno 2025 al Circo Massimo di Roma e il 23 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Questi eventi si aggiungono a un ricco calendario che include un atteso ritorno dopo nove anni allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove si esibirà in due show il 2 e 3 giugno, con la prima data già sold-out. Inoltre, D’Alessio sarà impegnato il 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo, partecipando all’evento “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, che unisce musica e solidarietà.

Il concerto al Circo Massimo rappresenta un momento significativo nella carriera dell’artista, poiché è la prima volta che si esibisce in questa storica arena. Il live si preannuncia epico ed emozionante, pronto a stupire il pubblico con la musica del cantautore in una cornice storica che ha visto numerosi eventi di grande richiamo. Questo concerto è organizzato da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Le informazioni per l’acquisto dei biglietti includono le date e le location: il 2 e 3 giugno 2025 a Napoli presso lo Stadio Diego Armando Maradona, il 20 giugno 2025 a Palermo presso lo Stadio Renzo Barbera, il 23 giugno 2025 a Bari presso lo Stadio San Nicola e il 25 giugno 2025 a Roma presso il Circo Massimo. Gli appassionati possono visitare il sito ufficiale di Gigi D’Alessio e le sue pagine social per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti.

L’ampia programmazione di concerti sottolinea la continua popolarità di D’Alessio e il suo successo nel panorama musicale italiano, portando la sua musica a un pubblico sempre più vasto. Con questi eventi, l’artista promette di regalare momenti indimenticabili e di celebrare la musica in unione con la comunità attraverso progetti di solidarietà.