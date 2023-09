Gigi D’Alessio, concerti a Napoli nel 2024: date e biglietti

Gigi D’Alessio torna in concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2024: le date e i biglietti dei tre eventi.

La grande festa di Gigi D’Alessio non finisce mai. Per il terzo anno consecutivo il noto cantautore partenopeo ha annunciato concerti nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito. Dopo aver emozionato i suoi fan nel 2022 e nel 2023, anche nel 2024 il Gigi nazionale sarà protagonista di ben tre eventi dal vivo nella piazza simbolo della città campana, intitolati Gigi D’Alessio – Uno come te. L’emozione continua.

Una scelta quasi azzardata, sperimentale, da parte dell’artista, che ha scelto di ripetere lo spettacolo andato in scena negli ultimi due anni, probabilmente ancora una volta con l’aiuto di tanti artisti e amici. Basti pensare che nei live del 2023 sono saliti sul palco con lui personaggi come il figlio LDA, Tananai, Elodie, Biagio Antonacci e tanti altri ancora.

Concerti a Napoli per Gigi D’Alessio: le date del 2024

Per tre serate il cantautore simbolo della Napoli degli ultimi trent’anni darà spazio ai più grandi successi della sua discografia, canzoni che, in un modo o nell’altro, hanno fatto la storia non solo della canzone partenopea nel mondo, ma anche della musica pop in Italia.

Gigi D’Alessio

Non sappiamo ancora se anche stavolta ci sarà uno spettacolo televisivo registrato in occasione di questi tre live, ma sappiamo che l’appuntamento è fissato per tre serate consecutive: il 7, l’8 e il 9 giugno 2024. I biglietti per questi tre concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Gli altri concerti di D’Alessio

In attesa dei live del prossimo anno, Gigi continuerà comunque a esibirsi in giro per l’Italia. Se in questi giorni sta andando avanti il Dove c’è il sole Tour 2023, l’artista partenopeo è atteso anche da un concerto in Arena per i 18 anni del suo primo concerto nell’anfiteatro veronese e poi da una serie di live nei palasport italiani.

In particolare, il 29 settembre l’artista si esibirà a Eboli, in provincia di Salerno, al Palasele. Il 30 settembre si sposterà a Bari, per poi salire il 4 ottobre a Milano per una data al Forum, prima di prendere il volo per gli Stati Uniti, per alcune date a stelle e strisce e nel Canada.