Gigi D’Alessio annuncia il nuovo tour per il prossimo autunno

Gigi D’Alessio sarà in tour nei principali palazzetti dello sport italiani con il suo “Gigi Palasport”, a partire da novembre 2024.

Dopo aver celebrato i suoi 30 anni di carriera con lo spettacolo “Uno come te – Trent’anni insieme”, Gigi D’Alessio ha annunciato i prossimi appuntamenti che lo vedranno nuovamente ad esibirsi nei palazzetti d’Italia. Con il suo nuovo tour, denominato “Gigi Palasport”, il cantautore promette altre magiche serate all’insegna della musica napoletana.

Il nuovo tour di Gigi D’Alessio

Il tour “Gigi Palasport” seguirà gli otto concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli, e gli spettacoli di Palermo e alla Reggia di Caserta, già annunciati. Gigi D’Alessio sarà impegnato nei prossimi mesi di novembre e dicembre nella tournée.

Durante i live, il cantautore napoletano sarà accompagnato dalla sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). Ad annunciare gli ultimi concerti è stato lo stesso artista attraverso un video pubblicato su Instagram.

Le date del tour

Il calendario dei concerti 2024 dell’artista si arricchisce e si moltiplica con tante nuove date per i fan, insieme ai quali il cantautore ripercorrerà oltre trent’anni di carriera con i brani più famosi. Di seguito le date del tour atteso in autunno 2024, i cui concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners:

13 novembre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 2 dicembre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 6 dicembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 7 dicembre – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 11 dicembre – Milano , Forum

, Forum 13 dicembre – Bologna, Unipol Arena

I biglietti per le date nei palazzetti sono disponibili da ora in esclusiva in prevendita per gli iscritti alla newsletter di Gigi D’Alessio. Le prevendite si aprono alle ore 15 di oggi, venerdì 19 gennaio, su Friends&Partners e su TicketOne.