In 300 si sono riuniti sotto casa dei genitori di Gigi D’Agostino per partecipare al flash mob organizzato in suo onore: il video

Un’ondata di affetto e calore che certamente sarà stata ben accetta da Gigi D’Agostino. Sabato scorso, nel quartiere Mirafiori di Torino, centinaia di fan si sono riuniti per un flash mob in onore del capitano. Il deejay, capace di far ballare generazioni intere di tutto il mondo, ha ricevuto questo abbraccio dopo che, circa un mese fa, aveva annunciato a tutti di essere affetto da una brutta malattia.

Ma procediamo per ordine. Era lo scorso 17 dicembre, quando sul profilo Instagram del musicista e compositore di musica elettronica è apparso un lungo post che ha lasciato di stucco le centinaia di migliaia di fan che lo seguono. queste erano state le sue parole:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi.

Dopo questo post è seguito un mese esatto di assoluto silenzio. Giorni in cui la preoccupazione dei sostenitori non ha fatto altro che crescere. Poi, il 17 gennaio scorso Gigi D’Agostino ha pubblicato un nuovo post. Questa volta una foto che lo ritraeva nel corridoio di casa sua, visibilmente provato che cercava di camminare con l’aiuto di un deambulatore.

Il flash mob per Gigi D’Agostino

Quella foto è stata un vero colpo al cuore per tutti quelli che hanno amato Gigi e la sua musica.

Partendo da lì e dall’ennesimo ringraziamento del musicista per tutti i messaggi di auguri e sostegno, una giovane sostenitrice ha avuto un’idea brillante. Quella di organizzare un flash mob in onore del deejay.

La ragazza, con il sostengo di tanti personaggi famosi della tv, della musica e della radio, è riuscita a radunare migliaia di persone sui social. Tutti quanti, alle 18:00 in punto si sabato 22 gennaio hanno ballato al ritmo delle hit più famose di Gigi.

In circa 300, poi, addirittura si sono trovati a Mirafiori, quartiere di Torino che ha dato i natali a D’Agostino, e hanno partecipato al flash mob proprio sotto casa dei genitori di Gigi. Un’ondata di amore assoluto e infinito.