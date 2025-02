GIGI D’AGOSTINO: Concerto il 21 Giugno a Fiera Milano Live [Info e Biglietti]

Il capitano della musica dance, Gigi D’Agostino, si esibirà in un’unica data speciale sabato 21 giugno 2025 a Rho, presso Fiera Milano Live. Dopo il successo degli spettacoli estivi del 2024, il noto DJ e produttore torinese torna a far ballare il suo pubblico con il suo inconfondibile sound, che ha superato generazioni e rappresenta un punto di riferimento nella scena elettronica internazionale. Il suo set includerà classici come “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “Another Way” e “La Passion”, promettendo di trasformare la serata in una celebrazione della musica dance.

Con oltre trent’anni di carriera, Gigi D’Agostino ha lasciato un’impronta significativa nella musica elettronica globale. Dall’inizio nelle discoteche di Torino fino al successo internazionale, il suo percorso è caratterizzato da innovazione e trionfi. Ha creato uno stile unico conosciuto come Lento Violento, un suono che combina energia e profondità, descrivendo “un mondo con il battito lento.”

Recentemente, ha pubblicato “Total Eclipse”, un EP realizzato con Luca Noise che unisce nuove sonorità dance a elementi ipnotici tipici del suo stile. I biglietti per l’evento saranno disponibili online a partire da lunedì 10 febbraio alle ore 14:00.

L’evento si terrà il 21 giugno 2025 presso Fiera Milano Live a Rho. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di Gigi D’Agostino e i suoi profili social.