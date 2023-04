Gigastone Micro SD 256 GB, Gaming Plus, Specialmente per Nintendo Switch Gopro Fotocamere Videocamera Tablet, Velocità Fino a 100/60 MB/Sec (R/W) + Adattatore Scheda SD, UHS-I A1 U3 V30 MicroSDXC

Cattura tutti i momenti migliori con la scheda micro SD della serie Gigastone Professional. La scheda di memoria ad alte prestazioni è progettata con velocità di trasferimento dati fino a 90 MB/s e consente agli utenti di risparmiare senza limiti le loro preziose esperienze. Gigastone è una società di memoria professionale e conosciuta a livello globale. Ci troviamo in diverse aree come Asia e Nord America. Collocando in vari paesi, Gigastone è in grado di comunicare e supportare i clienti in tutto il mondo senza limiti di tempo. Offriamo la maggior parte delle schede di memoria ideali per i clienti con cui sperimentare. In realtà, Gigastone offre opzioni illimitate di scheda di memoria in diverse capacità. Per ulteriori indirizzi, la scheda di memoria è una combinazione di due componenti chiave (controller come unità di controllo e flash come unità di archiviazione). Senza dubbio, Gigastone richiede solo la migliore qualità richiedendo la versione più recente del controller. Con il più recente controller, la scheda di memoria è in grado di supportare il componente flash top-rated In questa circostanza, Gigastone rilascia solo le schede di memoria più elevate. Testando ripetutamente, la scheda di memoria Gigastone non ha problemi compatibili con la maggior parte dei dispositivi. Così, siamo estremamente sicuri di proporre le nostre schede di memoria. Lasciati riposare conservando tutte le esperienze più indimenticabili; Gigastone funge da banca di memoria personale e più sicura.

[Alta Velocità di Trasporto] Velocità di lettura / scrittura fino a 90/20 MB / sec per ripresa e trasferimento di contenuti più veloci. Visualizzazione / registrazione di video Full HD.[Compatibilità] Ottimo per Laptop, tablet, PC, smartphone, fotocamera, Dashcam, e-Reader, Drone, File, video, musica. Compatibile con Nintendo Switch GoPro Andoroid Samsung Canon Nikon.[Affidabilità] Resistenti agli urti, Resistenti alle temperature, Impermeabili, Resistenti ai raggi X.[Supporto] Gigastone Garanzia limitata di 5 anni.