Giganti web e tasse, "equità fiscale rimane miraggio"

“L’equità fiscale nell’economia del web rimane per ora un miraggio”. E’ la riflessione di Ruben Razzante in un articolo sulle pagine del Messaggero che si sofferma sul rapporto tra fisco e giganti hi-tech. “Nell’ottobre 2021, dopo laboriosi negoziati condotti da Ocse e G20, si è arrivati a un accordo, gradito anche all’Ue, che prevede una redistribuzione del gettito fiscale per obbligare i gruppi multinazionali con almeno 20 miliardi di euro di fatturato e una redditività superiore al 10%, principalmente in ambito tecnologico, a versare i tributi nei Paesi di mercato, nei quali generano utili con le loro attività. La piena operatività di questo accordo era prevista per la fine del 2023, ma proprio il mese scorso l’Ocse ha annunciato il rinvio di un anno. Dunque l’equità fiscale nell’economia del web rimane per ora un miraggio e allora meglio che gli Stati facciano la loro parte, senza intenti punitivi ma adeguando le legislazioni alle trasformazioni indotte dalla digitalizzazione”, afferma.