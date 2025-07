Giganti del Tech contro il Codice UE: Critiche e Riflessioni

L’evoluzione della regolamentazione tecnologica in Europa sta suscitando dibattiti accesi tra le aziende del settore. Meta non è l’unica a sollevare interrogativi riguardo l’impostazione del Codice dell’Intelligenza Artificiale proposto dalla Commissione Europea.

OpenAI ha manifestato riserve su alcuni aspetti del documento, pur esprimendo disponibilità a conformarsi una volta che il Codice sarà ufficialmente ratificato. Anche altri leader del settore, come ASML e Airbus, hanno denunciato una regolamentazione considerata eccessivamente rigida e potenzialmente dannosa per l’innovazione. Tuttavia, la Commissione Europea si è mostrata determinata nella sua difesa del Codice, sottolineando che esso rappresenta un passo cruciale per garantire sia la trasparenza che la sicurezza nello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

I legislatori dell’UE intendono stabilire un bilancio tra l’innovazione tecnologica e la protezione dei diritti fondamentali. Questa situazione segna un significativo punto di attrito tra le istituzioni europee e i giganti della tecnologia. Entro pochi giorni, la formalizzazione del Codice e la sua pubblicazione, insieme all’elenco dei firmatari, forniranno indicazioni su come l’Europa gestirà questa delicata tensione e se sarà in grado di mantenere una linea unitaria o se cederà alle pressioni provenienti dal settore tecnologico.