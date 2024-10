Giffoni Innovation Hub e il futuro digitale della Generazione Z

Il 14 ottobre 2023, durante la Milano Digital Week, si terrà un evento innovativo organizzato da Giffoni Innovation Hub, intitolato “Esplorazioni Digitali – Giudizio, Empatia e Futuro nelle mani della Gen Z”, presso Spazio PHYD. L’evento offrirà ai giovani l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti di aziende e organizzazioni nonprofit, riflettendo su come le tecnologie possono contribuire a creare un futuro migliore.

L’incontro inizierà alle 15:30 con i saluti di Cesare Maria Gariboldi, Presidente del Corecom Lombardia, seguito da Jacopo Moretti di Giffoni Hub. Le discussioni si concentreranno su come la Generazione Z possa sfruttare le tecnologie emergenti, coinvolgendo partner come ENAV Group, Accenture Song, Fondazione Cave Canem, freakyWays e Nextory. Sarà incoraggiata la partecipazione attiva dei giovani, permettendo loro di interagire con leader di settore per condividere aspirazioni e competenze in un contesto in continua evoluzione. Le attività includeranno sessioni interattive e workshop, stimolando il pensiero critico e creativo.

Giffoni Innovation Hub, attivo dal 2021 sulla comunicazione della sostenibilità, presenterà “Il Report GeneraZionale”, che traduce il Bilancio di Sostenibilità in un linguaggio accessibile. Relatori come Davide Tassi, Head of Sustainability di ENAV, offriranno approfondimenti sulle strategie sostenibili, evidenziando l’importanza della sostenibilità nelle vite dei giovani.

L’evento prevede inoltre sessioni sull’impatto del linguaggio nelle dinamiche sociali, con FreakyWays che esplorerà il potere delle parole sia online che offline. L’incontro “Giudizio Sociale – Un’Esplorazione del Potere delle Parole” sensibilizzerà i partecipanti sull’importanza del linguaggio quotidiano.

In collaborazione con Fondazione Cave Canem, l’evento si concentrerà anche sulla prevenzione della violenza sugli animali, promuovendo il rispetto per le creature viventi e il ruolo delle tecnologie digitali. Interverranno esperti come Federica Faiella, Presidente della Fondazione, per discutere dell’uso delle tecnologie a beneficio del benessere animale. Una video challenge offrirà a quattro partecipanti l’opportunità di vincere una borsa lavoro presso la Fondazione.

Un’altra iniziativa, “La co-creazione digitale: Il futuro delle storie” con Nexstory, permetterà ai partecipanti di diventare creatori di contenuti. L’evento si concluderà con “The Spatial Shift”, dove Accenture Song condurrà un’esperienza immersiva con tecnologie all’avanguardia, esplorando le nuove frontiere della creatività. Giffoni Innovation Hub si conferma così come un ponte tra giovani e opportunità future.