Dal Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno in questi giorni nella città di Giffoni Valle Piana (Salerno), arriva una “chiamata alle arti” per 10 giovani aspiranti sceneggiatori. Chi verrà selezionato, parteciperà a un percorso di formazione con il team di autori di Giffoni per la realizzazione di un cortometraggio il prossimo autunno.

L’iniziativa è promossa dal Giffoni insieme alla Società Italiana di Reumatologia (Sir): il tema del corto, infatti, sarà inerente alla conoscenza delle malattie reumatologiche: poco conosciute, ma che possono colpire anche i più giovani. Non è la prima volta che la società scientifica e il festival collaborano, con l’obiettivo di creare un connubio tra arte e medicina per favorire la prevenzione di queste patologie.

“Di solito siamo portati a credere che un problema reumatologico riguardi solo gli anziani”, spiega Roberto Gerli, presidente Sir: “In realtà colpisce anche le fasce più giovani, anche in età pediatrica, e sono le forme spesso più rilevanti dal punto di vista clinico. Negli ultimi vent’anni abbiamo raggiunto risultati incredibili sul piano farmacologico: la reumatologia è fra le branche della medicina che abbia fatto i maggiori progressi dal punto di vista terapeutico. Le terapie – conclude l’esperto – sono fondamentali se applicate in fase precoce per prevenire il danno ed è quindi importante che i giovani abbiano consapevolezza della necessità di fare prevenzione”.