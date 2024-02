Gieffino rivela che lascerà il Grande Fratello: “Devo capire come ha fatto Fiordaliso”

Marco Maddaloni il mese scorso ha rivelato che a breve sarebbe finito il suo impegno al Grande Fratello e che con la scadenza del contratto avrebbe lasciato la casa: “Ho questi ultimi dieci giorni. Come mai dieci? Perché poi a me finisce il contratto“. Evidentemente le cose non stanno proprio così, perché da queste dichiarazioni fatte il 22 gennaio sono passati più di dieci giorni e il gieffino è ancora nella casa di Cinecittà. Anche se presto il judoka potrebbe lasciare davvero il programma.

Marco Maddaloni, il gieffino pronto a lasciare il Grande Fratello.

Mercoledì pomeriggio Maddaloni rivolgendosi a Massimiliano Varrese ha detto che vuole capire come poter lasciare il gioco come ha fatto Fiordaliso. Il gieffino però si è chiesto come abbia fatto la cantante ad abbandonare (magari parla di possibili penali’): “Io sono deciso, ma l’unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto. Ue uagliò con tutto il bene, io glielo dico. Se l’è fatto tagliare?“.

Nel dubbio ieri Marco si è lasciato sfuggire quella che sembra proprio una bestemmia e se cosi fosse potrebbe essere squalificato già lunedì prossimo, così raggiungerà Fiordaliso fuori dalla casa del Grande Fratello. Adesso tutto è nelle mani degli autori, che analizzeranno l’audio della presunta esclamazione blasfema.

Questa sono io oggi che ogni tanto mi collegavo alla live per vedere se c’era ancora Maddaloni o se era stato inghiottito dal confessionale stile D’Eusanio #GrandeFratello pic.twitter.com/UL6SYtXoA2 — FraSol (@FraSolignani) February 9, 2024

Il nuovo regolamento del Grande Fratello.

Nel 2021 Alfonso Signorini hareso meno rigide le regole del Grande Fratello su certi termini, ma non sulle bestemmie: “La prima novità è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente corretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite“.